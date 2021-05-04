وزير الصحة: وصول دفعات جديدة من لقاحات كورونا يوم الجمعة

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الثلاثاء، عن وصول عدد كبير من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا يوم الجمعة.

وأوضح الوزير، على هامش زيارته لمستشفى زميرلي، إن الضغط كبير في الحصول على اللقاحات في العالم، خاصة بعد حضر تصدير اللقاحات في الهند.

وأكد بن بوزيد، إن الجزائر قامت بالعديد من الاتفاقات لجلب اللقاحات.

مشيرا إلى إن الحالة الوبائية عبر العالم تتغير وهو ما يؤثر في الحصول على اللقاح.

كما كشف الوزير، عن وصول دفعات أخرى من اللقاح، شهر ماي الجاري.

موضحا إن بعض اللقاحات، قد تم دفع 15 بالمائة من ثمنها مسبقا.

وأشار الوزير، إلى أنه وفي حالة تعذر الحصول على اللقاح، سيتدخل الوزير الأول ووزير الخارجية في تسهيل العملية.

وشدد الوزير، على إن الحل الوحيد في التغلب على الوباء، يكمن في التقيد بالإجراءات الوقائية من التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.