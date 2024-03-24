وزير الصحة: وضع مخطط جديد لتحسين التكفل بمرض السل

قال وزير الصحة والسكان عبد الحق سايحي، أن الجهود العالمية لمكافحة السل سمحت بإنقاذ 75 مليون شخص منذ سنة 2000. لكن إنخفاض وفيات السل كان أقل من هدف 75 بالمائة المحدد بحلول عام 2025. ضمن إستراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على السل.

وأشرف وزير الصحة اليوم الأحد على إحياء اليوم العالمي لمكافحة السل، تحت شعار “نعم! يمكننا وضع حد لمرض السل” مع شعار وطني “رعاية أفضل للجميع لوضع حد للسل”. بحضور ممثل منظمة العالمية للصحة في الجزائر، خبراء أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة السل، إطارات من الإدارة المركزية.

وأضاف وزير الصحة، أن الكثيرين يعتبرون مرض السل من أمراض الماضي. لكن الواقع مختلف تماما، لأن مرض السل يظل أخطر مرض معدي في العالم. مضيفا أن ربع سكان العالم من السل الكامن، أي أن هؤلاء الأشخاص قد أصيبوا بعصية السل لكنهم لم يمرضوا بعد ولا يمكنهم نقل المرض. و لكنهم معرضون لخطر الإصابة بالمرض في حال ضعف جهاز المناعة لديهم.

وكشف الوزير، أنه و خلال العقد الماضي شهدت الجزائر إنخفاضا ثابتا في حالات الإصابة بمرض السل الرئوي المعدي. و استمرار إرتفاع مستوى حالات السل غير الرئوي المبلغ عنها. التي غالبا ما تفترض أكثر مما تثبت. وتعتبر نتائج البرنامج الوطني، الذي يعطي الأولوية لكشف و علاج الحالات المعدية مرضية. إذ بلغ معدل الإصابة 9.4 حالة لكل 100 ألف نسمة سنة 2023. وهو رقم لم يتم الوصول إليه منذ الاستقلال.

كما أكد الوزير أن السير نحو هدف القضاء على مرض السل في الجزائر إلتزاما ثابتا من طرف الدولة و إحدى الأولويات الرئيسية لوزارة الصحة. حيث وبهدف القضاء على مرض السل كمشكلة للصحة العمومية بحلول عام 2035، تم تقييم المخطط الاستراتيجي الوطني لمكافحة السل-2020 2024. كما يتم حاليا وضع مخطط جديد لتحقيق أهداف إستراتيجية تتعلق بتعزيز القدرات التقنية والإدارية للبرنامج الوطني لمكافحة السل على جميع المستويات. تعزيز نظام المراقبة، وتحسين تشخيص مرض السل. تحسين التكفل بمرض السل.