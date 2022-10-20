وزير الصحة: وضع 43 مرفقا عموميا جديدا حيز الخدمة في الفاتح نوفمبر

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، هذا الخميس، أنه سيتم تدشين 43 مرفقا صحيا عموميا عبر العديد من مناطق الوطن بمناسبة الفاتح نوفمبر المقبل.

وأوضح الوزير خلال إجتماعه بإطارات القطاع بمقر الوزارة، أن هذه الهياكل الصحية الجديدة تتوفر على كل الشروط التي تساعد المستخدمين على ضمان الخدمة. بالإضافة كذلك إلى المعدات اللازمة”.

كما أكد وزير الصحة، على ضرورة تنفيذ الإجراءات التي تم إعتمادها في ورقة الطريق المتعلقة بمخطط عمل المريض. مع احترام الآجال المحددة. وإرساء ثقافة المتابعة والتقييم كمرجع في تجسيد المشاريع لتصحيح الأخطاء وتثمين الإيجابيات”. مضيفا أنه سيتم تحديد “رزنامة للتقييم خلال إجتماعات دورية بما يسمح بتقديم خدمات نوعية للمريض.

من جانبه، ذكر مدير الدراسات بوزارة الصحة، زهير خالدي، بأن الـ43 مرفقا صحيا التي سيتم تدشينها تتمثل في مستشفيات معظمها متخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية. وعيادات جوارية متعددة الخدمات. إلى جانب مدارس للتكوين شبه الطبي ومصالح أخرى متخصصة.

كما سيتم وضع حيز الخدمة مستشفى للاستعجاليات الطبية الجراحية بسعة 120سرير في كل من ولاية عنابة و معسكر. وبسعة 60سرير بولاية باتنة. بالإضافة كذلك إلى مستشفى لطب العام بسعة 60 سرير في كل من ولاية سطيف وبجاية وإيليزي و الشلف وتقرت. وكذا مؤسسة إستشفائية متخصصة في الأمراض العقلية بسعة 120 سرير بكل من ولاية بجاية والنعامة.

أما فيما يخص العيادات المتعددة الخدمات، فأشار وزير الصحة، أن هناك 17 عيادة جاهزة، على غرار ثلاث عيادات بعنابة والبليدة وعيادتين بميلة و عين الدفلى. وعيادة واحدة بكل من تلمسان،سعيدة والطارف والوادي. الشلف والنعامة و غليزان.

كما سيتم تدشين 08 مدارس شبه الطبية بكل من بومرداس والطارف والجلفة وميلة و الشلف و تيبازة و غليزان و البيض. إضافة الى تدشين بعض المرافق الصحية كوحدات للصحة المدرسية و المصالح الاستشفائية و تصفية الكلى.

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