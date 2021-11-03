وزير الصحة: ولاية المدية الأولى في عملية التلقيح

كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد اليوم، أن ولاية المدية إحتلت المرتبة الأولى وطنيا في عملية التلقيح ضد كورونا. وتجاوزت عملية التلقيح بالولاية 80 بالمائة.

وقال الوزير خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية المدية، أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا تشهد إقبالا ضعيفا. وحتى من طرف عمال قطاع الصحة الإقبال ضعيف.

كما طمأن الوزير كل المواطنين المشككين في اللقاح. وقال أن اللقاح المتوفر في الجزائر هو في نفس اللقاح الذي تعتمده ألمانيا وفرنسا للتلقيح، وفي كل الانواع. مشيرا إلى أنه يوجد 13 مليون جرعة من اللقاح الان لم تستعمل بعد لحد الساعة في عمليات تلقيح المواطنين.

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إستمع وزير الصحة عبدالرحمن بن بوزيد، للإنشغالات المطروحة من قبل مهنيي الصحة بولاية المدية. والمتعلقة أغلبها بالنقص الموجود في بعض التخصصات الطبية.

كما جدد الوزير خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية المدية، التأكيد على سعي الحكومة إلى ضمان التغطية الصحية بكامل الولايات . واقرار عدد من الإجراءات كتمكين الأطباء العامون الممارسون في الصحة العمومية من الالتحاق بالتخصص دون المرور عبر المسابقة “residanat”. لنيل شهادة التخصص شرط ان يكون المعني قد مارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات في ولايات الجنوب والهضاب العليا. وشرط الالتزام بالخدمة لمدة ستة سنوات على الأقل في ذات المناطق.

وأشرف الوزير خلال هذه الزيارة، على تدشين العيادة المتعددة الخدمات الشهيدين سلواتي محمد و احمد ببلدية الحوضان. وثمن الوزير قرار تحويل محلات مهنية غير مستغلة إلى عيادة متعددة الخدمات تتوفر على الخدمات الأساسية والمتمثلة في الاستعجالات الطبية.

كما كشف الوزير عن جلسات ولقاء مع عمال قطاع الصحة بطلب من رئيس الجمهورية في ديسمبر القادم. مشيرا أنه سيتم مناقشة كل المواضيع من خلال ثمانية ورشات تقام من طرف خبراء حتى من خارج قطاع الصحة.

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