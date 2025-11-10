وزير الصحة ووالي البليدة يجريان فحص سرطان البروستات

قام كل من وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان ووالي البليدة، جمال الدين حصحاص، بإجراء تحليل “PSA” “سرطان البروستات”.

كما أجرى إلى جانب وزير الصحة الفحص رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من سرطان البروستات ومكافحته. وهذا أمام وسائل الإعلام كخطوة رمزية لتعزيز ثقافة الفحص المبكر وتشجيع الرجال على الاهتمام بصحتهم.

للإشارة، أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، رفقة والي ولاية البليدة، جمال الدين حصحاص، صباح اليوم الاثنين. على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمية للقافلة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان البروستات، وذلك في إطار فعاليات الشهر الأزرق. المخصص للتحسيس بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن هذا المرض، بحضور رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته. وكذا إطارات وزارة الصحة، رؤساء المصالح الاستشفائية، ممثلي المجتمع المدني.

