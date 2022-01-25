وزير الصحة يأمر المدراء بتكذيب المعلومات المغلوطة لتفادي تهويل الوضع

أكد وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أن الحالة الوبائية تعرف نوعا من الإستقرار. كما دعا مدراء الصحة إلى تكذيب المعلومات المغلوطة في حينها لتفادي التهويل.

وحسب بيان للوزارة، فقد إجتمع وزير الصحة أمس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمدراء الصحة للولايات. للوقوف على مستجدات الوضع الوبائي. ومدى تطبيق التعليمات التي أسديت لهم الأسبوع الفارط.

وأضاف البيان، أن مدراء الصحة أكدوا للوزير، أنّ الحالة الوبائية عرفت نوعا من الإستقرار. إلى جانب توفر كل الإمكانيات المادية والبشرية بما فيها الأدوية اللازمة ومخزون الأكسجين وحتى مضادات التخثر.

من جهته شدّد الوزير، على التركيز وتفادي بعض الاختلالات في التسيير مقترحا حلولا فيما يخص غيابات مستخدمي الصحة بسبب اصابتهم بفيرؤس كوفيد-19. كما شدد على أهمية إستقبال والتكفل الأمثل بالمصابين بهذا الفيروس في المستشفيات. في ظل توفر كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لمواجهة هذا الوباء.

كما أكد وزير الصحة على أهمية التلقيح الذي يبقى الحل الوحيد لمجابهة فيروس كوفيد-19، داعيا مدراء الصحة إلى تنظيم حملات تحسيسية على نطاق واسع. وإعادة بعث الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تعبئة شاملة. بالتنسيق مع السلطات المحلية، سيما الحماية المدنية و ممثلي مختلف القطاعات الأخرى، مع إسهام الأئمة مع الإلحاح بشكل خاص على ضرورة حث الجميع على الإقبال على التلقيح على مستوى نقاط التلقيح المتواجدة و المهيئة بشكل كبير على المستوى الوطني.

كما شدد وبقوة الوزير على ضرورة محاربة الإشاعة و الأخبار الكاذبة التي يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي. مؤكدا أن هذا ما هو إلا تهويل و خلق جو من التشكيك في المجتمع حيث أمر مدراء الصحة بتكذيب المعلومة في حينها.