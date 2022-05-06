وزير الصحة يأمر بالتكفل بالطفل “زوبير” المصاب بمرض انحلال البشرة الفقاعي

أمر وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد ، مدير الصحة لولاية تبسة بالتنقل على جناح السرعة إلى منزل الطفل المريض “زوبير” المتواجد بمنطقة بئر العاتر للوقوف على حالته.

وذلك بعد نداء الاستغاثة الإنساني الذي نشره والد الطفل زوبير، المصاب بمرض انحلال البشرة الفقاعي .

وحسب بيان وزارة الصحة، فقد أسدى بن بوزيد تعليمات صارمة باتخاذ كل الإجراءات لنقله فورا إلى مستشفى نفيسة حمود -بارني- بالعاصمة للتكفل به من قبل المصالح المختصة.