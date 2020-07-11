وزير الصحة يأمر بتخصيص 50 بالمائة من الأسرة بالمستشفيات لمرضى كورونا

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، عن وجود نقص في عدد الأسرّة المخصصة لمرضى كوفيد 19، على مستوى المستشفيات بمختلف ولايات الوطن.

لذلك، أمر الوزير، مدراء المؤسسات الإستشفائية بالعاصمة، في لقاء جمعه معهم أمس الجمعة، بتخصيص حوالي 50 بالمائة من الأسرّة لمرضى فيروس كورونا.

وأوضح الوزير، أنه أعطى المعنيين، مهلة 48 ساعة للبدء في هذه العملية تدريجيا، وزيادة عدد الأسرة المخصصة لمرضى الفيروس التاجي.

مضيفا أنه سيجتمع غدا الأحد، مع باقي مدراء المؤسسات الاستشفائية بمختلف ولايات الوطن، عن طريق التحاضر عن بعد، لتعميم هذه العملية على مختلف الولايات المتضررة من كورونا.