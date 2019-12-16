وزير الصحة يأمر بفتح تحقيق في فضيحة طرد طفل مصاب بالسرطان من مستشفى تيسمسيلت

أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي بفتح تحقيق حول قضية طرد طفل مصاب بالسرطان من أحد مستشفيات تيسمسيلت.

وقال الوزير، في اتصال مع “النهار أونلاين”، إنه تقرر بأوامر منه، إيفاد لجنة تحقيق من مديرية الصحة من أجل الوقوف على ملابسات الحادث.

وأشار الوزير إلى أنه تم التكفل بعلاج المريض.

وشدد الوزير الذي يتواجد في مهمة عمل بالخارج، أنه بمجرد عودته من دولة الامارات، سيقوم بمحاسبة كل يثبت تسببه في طرد طفل مريض من المستشفى.

وفي هذا الإطار، اكد وزير الصحة على أن كافة المرضى لهم الحق في العلاج وأن أي مساس بهذا الحق، ستنجم عنه اجراءات عقابية.

تجدر الاشارة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها طرد مريض مصاي بالسرطان من المستشفيات العمومية.

وقد اهتزت ولاية وهران قبل أسابيع على وقع حادثة مماثلة، راح ضحيتها طفل مريض تنحدر أصوله من ولاية تيارت.

وقالت والدة الطفل المريض الذي فارق الحياة بعد أيام من تلك الحادثة، إن الطبيبة المعالجة طردته بعدما وجهت له ولوالدته كلاما قاسيا.