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وزير الصحة يأمر مدراء مستشفيات الشرق والجنوب الشرقي بتحسين الخدمات الصحية

الوطني
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وزير الصحة يأمر مدراء مستشفيات الشرق والجنوب الشرقي بتحسين الخدمات الصحية
بقلم النهار أونلاين

أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، مدراء الصحة ومدراء مستشفيات الشرق والجنوب الشرقي بتحسين الخدمات الصحية.

وأمر بن بوزيد، في بيان لوزارة الصحة صدر عقب إجتماع بين الوزير وإطارات ولايات الشرق والجنوب الشرقي أمس،  مدراء الصحة والمدراء العامون لهذه المراكز الإستشفائية الجامعية بإتخاذ كل التدابير والمبادرات التي من شأنها تحسين حصول المواطنين على الخدمات الصحية النوعية.

وأوضح ذات البيان، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن ذلك سيتم بإشراك المجتمع المدني وممثلي المرضى والشركاء الإجتماعيين.

وأوضحت الوزارة أن وزير الصحة قدم العديد من التوصيات إعتمادا على المخطط الإستعجالي الذي يهدف إلى تحقيق النتائج على المدى القصير والتي تقوم اساسا على “تحسين التكفل بالمرضى على مستوى الاستعجالات الطبية الجراحية وتوفير شروط النظافة وضمان حسن الإستقبال والتوجيه الجيد”.


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