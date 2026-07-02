وزير الصحة يؤدي واجبه الانتخابي بابتدائية علي حموتن بالعاصمة

أدى وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، صباح اليوم الخميس 2 جويلية 2026، واجبه الانتخابي، وذلك على مستوى المدرسة الابتدائية علي حموتن بالأبيار، الجزائر العاصمة، بمناسبة انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

وأكد الوزير من خلال مشاركته أهمية ممارسة الحق الدستوري والإسهام في تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ ثقافة المواطنة.

وتتواصل عملية الاقتراع عبر مختلف ولايات الوطن، حيث بلغت نسبة المشاركة 11.24 بالمئة إلى غاية الساعة الثالثة (15:00) زوالًا، وفق ما أعلنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان.

وأضاف خلفان أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية خارج الوطن بلغت 9.46 بالمئة إلى غاية الساعة الثالثة (15:00) زوالًا