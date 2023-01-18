وزير الصحة يؤكد إلتزامه بإيجاد الحلول لكل مشاكل مهنيي الصحة

استقبل السيّد وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، أمس الثلاثاء، أعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية برئاسة كسار عياش.

وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير، عزمه والتزامه لإيجاد الحلول المناسبة التي ترضي كل مهنيي الصحة.

هذا وإستهل الوزير هذا اللقاء بالتأكيد على أن هذا الإجتماع يحمل طابعا تشاوريا. ويهدف إلى فتح المجال للنقاش والحوار.

وكذا إيجاد حلول لجملة المشاكل مع الأخذ بعين الإعتبار جميع الإقتراحات لتوفير الجو الملائم لكل المستخدمي الصحة بمختلف اسلاكهم. بما فيهم الأسلاك المشتركة للعمل في أريحية تامة خلال تأدية واجبهم المهني.

وشدّد الوزير على أهمية فتح فضاء للحوار قصد إيجاد الآليات الكفيلة بتطوير قطاع الصحة،. من خلال توفير الظروف اللازمة لمستخدمي القطاع للوصول إلى الأهداف المسطّرة من قبل الوصاية و هي تطوير وعصرنة قطاع الصحة.

كما أبرز الوزير النقاط المشتركة بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين وهي خدمة المريض. حيث رحّب الوزير بكل الإقتراحات المقدّمة من قبلهم. كما جدّد الأستاذ عبد الحق سايحي، عزمه و التزامه لإيجاد الحلول المناسبة التي ترضي كل مهنيي الصحة.

ومن جهتهم، عرض أعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية جملة من المطالب التي تهمهم باعتبارها نقابة فتية، حديثة النشأة.

ومن اهمها النظام التعويضي وإعادة النظر في منحة خطر العدوى بحكم الاحتكاك المباشر مع السلك الطبي في المؤسسات الاستشفائية.

ومراجعة منحة التعويض عن المناوبة الإدارية، إعادة الاعتبار للتقنيين الإداريين كالمهندسين في الإعلام الآلي وغيرهم. نظرا للدور الكبير والهام الذي تلعبه هذه الفئة. خاصة في ظل الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي تعتمد على الرقمنة كركيزة أساسية لتطوير وعصرنة القطاع.

ومن جهته، نوّه كسار عياش بالجهود المبذولة من طرف الوزير خاصة من خلال إعادة فتح أبواب الحوار. كما أكد إستعداد نقابته للمساهمة في جميع الجهود الكفيلة للنهوض بالقطاع في جو مناسب يقوم على الحوار و التشاور .

كما إستمع الوزير للإنشغالات المطروحة من قبل أعضاء النقابة بكل إهتمام. وجدّد دعمه لمطالبهم مبرزا ايضا الدور الذي يلعبه السلك التقني لعصرنة قطاع الصحة مع تمكينه من مزاولة عمله في أحسن الظروف.