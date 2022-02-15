وزير الصحة يؤكد حرص الجزائر الدائم على الوقوف إلى جانب تونس في جميع المجالات

عقد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الثلاثاء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد جلسة عمل مع نضيره التونسي، علي المرابط.

وجرى ذاك بحضور إطارات كلا الوزارتين وكذا أعضاء عن اللجنة العلمية لرصد و متابعة تفشي وباء كورونا.

خلال هذا اللقاء الذي جاء بطلب من الجانب التونسي، إستعرض الطرفان الوضعية الوبائية المتعلقة بجائحة كوفيد-19 التي تتميز بالإستقرار خلال الموجة الرابعة من الفيروس عن الجانب الجزائري فيما دخل الطرف التونسي الموجة الخامسة منه.

كما امتدت المحادثات الى طرق و كيفية التكفل الصحي في المؤسسات الاستشفاىية و عملية التلقيح ضد كوفيد-19 في كلا البلدين .

وقد شكل هذا اللقاء فرصة للوزير التونسي للتعبير عن شكره العميق بإسم حكومة بلاده و شعبها للرئيس عبد المجيد تبون على المساعدات العاجلة التي قدمها لبلاده منذ بداية هذه الأزمة الصحية من مستلزمات طبية و وقائية وخاصة من مادة الأكسجين الطبي وكذا اللقاح المضاد لكوفيد-19.

واستغل المرابط فرصة هذا اللقاء للإشادة بمستوى علاقات الأخوة و الصداقة و التعاون التاريخية التي تجمع البلدين مؤكدا أن ما يفصلها مجرد حدود جغرافية لا أكثر.

من جهته، أكد بن بوزيد حرص الجزائر الدائم على الوقوف إلى جانب تونس في جميع المجالات خاصة ما تعلق منها بقطاع الصحة. حيث تحدث عن إمكانية عقد لقاءات ثنائية بين خبراء الصحة لكلا البلدين سواء عن طريق تقنية التحاضر المرئي او من خلال زيارات متبادلة في إطار التقارب الحاصل بين البلدين وبغية إثراء تجارب الطرفين في كيفية مجابهة فيروس كوفيد-19 لتشمل فيما بعد اختصاصات أخرى.