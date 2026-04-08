وزير الصحة يؤكد على أهمية تثمين الكفاءات الوطنية

استقبل وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، مساء أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، وفدا عن الاتحاد الوطني لمؤسسات النقل الصحي. المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، برئاسة حمود عبد الفتاح، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المركزية المكلفة بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين.

وفي مستهل اللقاء، استمع وزير الصحة إلى عرض قدمه وفد الاتحاد، تضمن جملة من الانشغالات المهنية والميدانية. إلى جانب مقترحات عملية ترمي إلى تحسين وتوسيع نشاط الاتحاد. وتعزيز مكانته كعنصر مكمل في المنظومة الصحية الوطنية. لا سيما من خلال تحديث دفتر الشروط المؤطر لنشاطه. بما يضمن تنظيمًا أكثر فعالية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لفائدة المرضى.

كما تناول اللقاء أهمية تعزيز الرعاية الصحية المنزلية، باعتبارها خيارا استراتيجيا يهدف إلى تقريب الخدمة الصحية من المواطن والتقليل من الضغط على المؤسسات الصحية. في إطار رؤية ترمي إلى تحسين التكفل بالمريض وتطوير أنماط العلاج خارج الهياكل الاستشفائية.

وفي السياق ذاته، تم التطرق إلى ضرورة تعزيز التكوين والمشاركة في الملتقيات العلمية، بما يسهم في رفع كفاءة مهنيي القطاع ومواكبة التطورات الحديثة. إضافة إلى التأكيد على أهمية تطوير خدمات نقل المرضى التي يوفرها الاتحاد، بما يضمن استمرارية التكفل بالمرضى في أحسن الظروف.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الصحة على أهمية تثمين الكفاءات الوطنية، لاسيما من خريجي المدارس شبه الطبية الخاصة. من خلال إدماجهم تدريجيًا في مختلف أنماط التكفل الصحي، خاصة في مجال الرعاية الصحية المنزلية. بما يسهم في تدعيم الموارد البشرية وتأطير هذا النشاط الحيوي وفق معايير مهنية وتنظيمية واضحة. ويضمن في الوقت ذاته تحسين جودة الخدمات الصحية والاستجابة لاحتياجات المرضى.

كما اشاد مسعودان بالدور الذي يضطلع به الاتحاد الوطني لمؤسسات النقل الصحي، منوهًا بما يحمله من رؤية طموحة لتطوير هذا القطاع الحيوي. بما يخدم مصلحة المريض ويعزز جودة الخدمات الصحية على المستوى الوطني.

وفي الختام اتفق الطرفان على مواصلة الحوار والتشاور بشكل منتظم. والعمل المشترك على دراسة مختلف الاقتراحات. في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية الوطنية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن.

