وزير الصحة يؤكد على تسوية جميع مطالب عمال قطاعه

إستقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، صباح اليوم الإثنين بمقر الوزارة، أعضاء المكتب التنفيذي للفدرالية الوطنية لعمال الصحة “FNTS” المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين.

وحسب بيان للوزارة، أكد سايحي، في مستهل هذا اللقاء الذي يحمل طابعا تشاوريا، على فتح أبواب الحوار مع جميع النقابات الناشطة في قطاع الصحة.

ليستمع الوزير بعد ذلك لجملة انشغالات من قبل الفدرالية الوطنية لعمال الصحة. والتي وصفها الوزير بالفدرالية التي لها مسار كبير وتعمل على الحفاظ عن مكتسبات عمال القطاع.

وجدد وزير الصحة استعداد الوزارة الوصية لتسوية جميع المطالب الاجتماعية والمهنية للعمال. مع إيلاء الأهمية البالغة لتكوين المستخدمين في الصحة بهدف تحسين معارفهم وظروفهم المهنية.

مشددا على ضرورة مواصلة الجهود الجماعية من أجل حل مشاكل العمال بهدف تطوير قطاع الصحة لضمان التكفل الأمثل بالمريض.

هذا ورحب سايحي، بالمقترحات المقدمة من قبل الفدرالية الوطنية لعمال الصحة. لإثراء خارطة الطريق الجديدة لقطاع الصحة “المحاور السبعة التي تضمنها مخطط عمل لنشاطات المريض”.

مشيرا إلى أنه من شأنها أن تساهم في إصلاح المنظومة الصحية وتحسين وضعية مهني القطاع، على اعتبار أن نقابات الصحة جاءت لخدمة الوطن و القطاع.

ودعا الوزير، في ذات السياق، إلى ضرورة تنظيم لقاءات دورية لمناقشة ما تم إحرازه في جو يتسم بالصدق والشفافية التامة.

ومن جانبه، أثنى الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصحة عمارة رشيد، وجميع أعضاء المكتب التنفيذي على الجهود الجبارة المبذولة من طرف الوزارة. وعلى رأسها الوزير و ذلك منذ توليه المنصب في سبيل خدمة المواطن. وترقية قطاع الصحة من خلال فتح المجال أمام جميع النقابات.