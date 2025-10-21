وزير الصحة يبحث مع مسؤولي “PharmJSC” الروسية تعزيز الشراكة في الصناعات الدوائية ونقل التكنولوجيا

استقبل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، أليكسي إيفجينيفيتش ريبيك، رئيس مجلس إدارة شركة “PharmJSC”، إحدى كبرى الشركات الروسية الرائدة في مجال تطوير وإنتاج وتوزيع الأدوية.

جرى اللقاء بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى وسعادة سفير فيدرالية روسيا الاتحادية بالجزائر. إلى جانب عدد من إطارات الإدارة المركزية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وروسيا الاتحادية في مجالات الصناعات الدوائية باعتبارها مجالات استراتيجية وكذا في مجال التكنولوجيات الطبية الحديثة.

خلال الاجتماع، أكد الجانبان على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الجزائرية الروسية، وشدّد الوزير على أهمية تعميق التعاون في المجالات ذات الأولوية، لا سيما تطوير الأدوية البيولوجية، وإنتاج اللقاحات والعلاجات الجديدة والمبتكرة، ومكافحة الأمراض المعدية، بما يعكس الرغبة المشتركة في الارتقاء بالشراكة إلى مستويات أعلى من الفعالية والاستدامة، مسلطًا الضوء على أهمية إنشاء المركز الوطني المرجعي لمكافحة الأمراض الاستوائية الذي أصبح ضرورة في منطقة الساحل الإفريقي التي تعرف تحركا سكانيا معتبرا.

كما تمت مناقشة إمكانية نقل التكنولوجيا الروسية بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي والتكنولوجي الوطني، ويدعم تطوير الصناعة الصيدلانية المحلية من خلال شراكات فعّالة في القطاعين العمومي والخاص.

وأشاد الطرفان بآفاق التعاون الواعدة في مجالات الابتكار الطبي وتبادل الخبرات، مؤكدين على ضرورة توحيد الجهود لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحسين المنظومة الصحية الوطنية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير عن ترحيبه بالمبادرات الاستثمارية الروسية في الجزائر، مؤكدًا انفتاح وزارة الصحة على الشراكات التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج، بما يخدم أهداف الأمن الصحي الوطني ويعزز مكانة الجزائر كشريك استراتيجي في إفريقيا في مجالات الصناعات الدوائية والبحث الطبي.