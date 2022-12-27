وزير الصحة يبرز أهمية مشروع المستشفى القطري-الجزائري-الألماني

استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي اليوم الثلاثاء في جلسة استماع بمقر الوزارة، كل من سفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز بن علي أحمد نعمة و رئيس مجلس إدارة شركة “اليغانسيا هيلث كير” التابعة لمجموعة استثمار القابضة محمد معتز الخياط بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

في بداية هذا اللقاء، هنأ الوزير دولة قطر قيادة و شعبا على النجاح الذي حققته من خلال التنظيم المحكم و المثالي لبطولة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022، مشيرا إلى أن تنظيمها المميز سيبقى محل فخر و إعتزاز لكل عربي ورمز لشهامة و نخوة و جود و كرم العرب متمنيا المزيد من النجاحات و التألق لدولة قطر.

كما جدد الوزير التأكيد على عمق علاقات التعاون و الأخوة التي تربط البلدين والتي ستتعزز بشكل أكبر مستقبلا في ظل مشاريع الشراكة و التعاون المقرر إنجازها بين البلدين في جميع المجالات ومنها قطاع الصحة.

في هذا السياق، أبرز الوزير الأهمية الكبيرة التي يحضى بها مشروع المستشفى القطري-الجزائري-الألماني الذي ستنطلق أشغاله في الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه يشكل لبنة جديدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين و ثمرة للتوجيهات لقيادة كل من الدولتين.

كما أضاف الوزير أن المنظومة الصحية في الجزائر ستعزز بهذا الصرح الصحي كونه سيتم التكفل كلية بالحالات المستعصية التي كانت تستوجب العلاج خارج الجزائر .

وأبدى الوزير حرص الجزائر على الإستثمار في خلق اقطاب طبية لمختلف الفئات من المرضى.

من جهته، قدم محمد معتز الخياط الجزيل الشكر للحكومة الجزائرية على المجهوذات التي بذلتها في سبيل توفير البنية التحتية التي سيقام عليها مشروع المستشفى الجديد، مشيرا إلى التوقيع القريب لمذكرة الإتفاق النهائي للمشروع وفق البطاقة التقنية المطلوبة بناءا على قانون استثمار الجديد في الجزائر والذي قال أنه سيعزز ويسهل ويفتح شراكات واسعة في كل مجالات الإستثمار في قطاعات مختلفة ومنها المجال الصحي

وحرص محمد معتز الخياط على التأكيد بأن المستشفى الجديد الذي يعكس العلاقات الطيبة بين الجزائر و قطر يعد نقلة نوعية للقطاع الصحي في الجزائر و افريقيا باعتباره أكبر مستشفى في قارة افريقيا من حيث الكفاءات الطبية التي سيتوفر عليها وكذا التخصصات التي سيوفرها.

وتحدث محمد معتز الخياط عن مشروع لإنشاء مدرسة تضمن التكوين و التأهيل لمختلف الكوادر الطبية بهدف الرفع من مستواها بما يتوافق و التطورات العالمية الحاصلة في مجال الصحة.

في ختام اللقاء، أجمع الطرفان على الأهمية التى يحضى بها مشروع المستشفى الجديد القطري- الجزائري – الألماني الذي سيساهم في تعزيز التعاون بين اللبلدين.