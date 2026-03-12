وزير الصحة يتباحث تعزيز التعاون في مجال الأدوية مع كمال مولى

استقبل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، أمس، وفدا عن مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري “CREA” برئاسة كمال مولى. بحضور رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة (UNOP)، الدكتور عبد الرحيم زهير نادر.

وقد شكّل هذا اللقاء فرصة للتباحث حول سبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي، بما يخدم مصلحة المريض ويعزز المصلحة العامة. لاسيما فيما يتعلق بتطوير الصناعة الصيدلانية وتحسين توفر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتطرق الطرفان إلى آفاق التعاون في مجال ضمان التموين المنتظم للأدوية والمستلزمات الطبية، مع التأكيد على أهمية تشجيع وتطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية. من خلال مرافقة وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين ، بما يساهم في تعزيز السيادة الدوائية الوطنية.

كما أكد الطرفان أن التوجه الحالي يقوم على عصرنة المنظومة الصحية الوطنية وتطويرها. من خلال إدماج التكنولوجيات الحديثة وتحسين آليات الحوكمة بما يسهم في الإرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.

وتطرق الطرفان إلى الدور المحوري الذي تلعبه الوقاية في الحد من انتشار الأمراض المزمنة، وذلك من خلال تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية. التي تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة وتستهدف مختلف فئات المجتمع.

كما تم التأكيد على أهمية إعتماد مقاربة استباقية، في مجال اقتناء الأدوية وضمان توفرها وكذا لمواجهة الأزمات الصحية. بما يعزز جاهزية المنظومة الصحية وقدرتها على الإستجابة لمختلف التحديات.

وفي ختام اللقاء، إتفق الطرفان على مواصلة العمل التنسيقي والتشاوري، من خلال إعداد ورقة طريق مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي. بما يساهم في تجسيد مشاريع ثنائية واعدة، وتحسين التكفل بالمرضى، و تطوير المنظومة الصحية الوطنية.