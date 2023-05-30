وزير الصحة يتباحث سبل التعاون الصحي مع اليونيسيف

إستقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي، المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”. لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر والوفد المرافق لها. حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والهيئة الأممية.

و في تصريح للصحافة عقب اللقاء أوضح وزير الصحة، أن المباحثات كانت فرصة لتبادل الآراء حول آليات التعاون في مجالات تتعلق بالتطعيم وتلقيح الأطفال والتغذية الخاصة بذات الفئة. إلى جانب مجالات الإتصال وضرورة العمل الموحد للتكفل بالحاجيات المتعلقة بالأطفال بصورة عامة. سيما بعد النقائص التي برزت مع أزمة كوفيد-19 على مستوى جميع بلدان العالم.

و أكد وزير الصحة، أن اللقاء مكّن من تحديد مجموعة من الأطر التي يمكن أن تكون في المستقبل مجالا للعمال الثنائي. مشيرا إلى أن قطاعه يركز على الجانبين الوقائي والعلاجي.

من جانبها، أوضحت أديل خضر أن زيارتها إلى الجزائر مكنتها من الإطلاع على العديد من الجوانب الإيجابية. مشيدة بالجهود التي تبذلها الجزائر لصالح فئة المعاقين، سواء في الجانب الصحي أو التربوي.

وفي السياق ذاته، تطرقت ذات المتحدثة الى برنامج التعاون الثنائي (2023-2027) بين الجزائر ومنظمة اليونيسيف. مبرزة أنه يتضمن نقاطا مهمة منها ما يتعلق بصحة الأطفال والأمهات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور