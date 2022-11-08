وزير الصحة يتباحث سبل التعاون مع البرتغال واستثمارها بالجزائر

إستقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بمقر دائرته الوزارية، سفير البرتغال بالجزائر، لويس دي ألبوكويركي فيلوسو، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان للوزارة، فقد سمح اللقاء باستعراض طبيعة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها إلى مستويات أعلى بما يخدم مصلحة البلدين. كما تطرق الطرفان إلى محتوى مذكرة التفاهم. التي تم إمضاؤها سنة 2018 والتي عرفت تأخرا في التطبيق بسبب جائحة كوفيد -19.

كما تناول الطرفان، إمكانية إعادة تفعيلها بإمضاء إتفاقية دقيقة و محددة تتضمن عدة مجالات منها الاستعجاليات الطبية و التكوين والبحث و التكنولوجيا ونظام المعلومات.

من جهته، أعرب السفير البرتغالي، عن استعداد حكومة بلاده للمضي قدما في سبيل تعزيز الشراكة “الجزائرية- البرتغالية”. و ذلك بتنظيم قمة ثنائية و زيارات متبادلة بين الطرفين لدراسة توسيع التعاون بين البلدين.

من جهته إقترح الوزير إمكانية الإستثمار في الجزائر في المجال الصحي. مبرزا التحفيزات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد الذي يسمح بممارسة هذا النشاط بكل أريحية. الامر الذي من شأنه ان يعطي دفعا قويا للإستثمارات الأجنبية في الجزائر .