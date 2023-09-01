وزير الصحة يتباحث مع سفيرة بريطانيا وإيرلندا الشمالية بالجزائر امكانية الإستثمار في الجزائر

استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بمقر الوزارة، سعادة سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجزائر شارون آن واردل، وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان الوزارة استعرض الطرفان في بداية اللقاء السياسات الصحية المنتهجة في كلا البلدين. كما كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية و سبل تعزيزها و توسيعها في المجال الصحي بما يخدم مصلحة البلدين .

كما أبرز وزير الصحة النطام الصحي الجزائري الذي يرتكز على القطاع العمومي و الخاص. بالإضافة إلى مجانية العلاج المقدم عبر كل التراب الوطني إلى جانب الوقاية. التي تم إدراج محورا كاملا لها في مخطط عمل المريض بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها لتفادي الكثير من الأمراض.

كما أبدى سايحي إعجابه بالسياسة الصحية المطبقة بالمملكة المتحدة و رغبته من الاستفادة منها.من خلال تبادل الخبرات و المعارف بين مستشفيات الجزائرية و البريطانية. مثل ما كان قائما سابقا بين مستشفى بني مسوس و مستشفى لندن.

واقترح وزير الصحة أيضا امكانية الاستثمار في الجزائر في المجال الصحي مبرزا تحفيزات قانون الاستثمار الجديد. الذي يسمح بممارسة هذا النشاط بكل ضمان وأريحية.

ومن جهتها، أبدت سعادة السفيرة رغبة بلادها في تعزيز مستوى التعاون القائم بين البلدين و ترقية الشراكة الثنائية .

في الختام، إتفق الطرفان على مواصلة المباحثات و التشاور بخصوص المشاريع الثنائية. الممكن إقامتها بين الطرفين والتي تعود بالفائدة على البلدين.