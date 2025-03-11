وزير الصحة يتباحث مع سفير كوت ديفوار بالجزائر

تباحث وزير الصحة عبد الحق سايحي اليوم الثلاثاء سفير جمهورية كوت ديفوار بالجزائر فوهو ساهي ألفونس.

وحسب بيان الوزارة اللقاء جرى بمقر الوزارة وبحضور إطارات من الإدارة المركزية.

اللقاء كان فرصة لتباحث العلاقات المتميزة بين البلدين والرغبة الراسخة في تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربطهما.

وبالمناسبة أثنى الوزير بمستوى التعاون المثمر والمتميز بين البلدين، وكذا عمق العلاقات بين الجزائر وكوت ديفوار شعبا وحكومة وضرورة تفعيل اللجنة المشتركة العليا بين البلدين.

من جهته ثمّن السفير الزيارة التي قادت وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي إلى جمهورية كوت ديفوار بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و استقباله من قبل الرئيس احسن وتارا رئيس دولة الكوت ديفوار.

كما أشاد السفير بمستوى التعاون القائم بين بلاده و الجزائر، مبرزا رغبة بلاده في تعزيزها بشكل أكبر والإرتقاء بها إلى مستويات أعلى .

وخلال اللقاء تم بتقييم التعاون القائم بين البلدين والذي يشمل مختلف المجالات كما شكل فرصة لتباحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية في مجال الصناعة الصيدلانية.

في هذا الإطار، من المرتقب أن يقوم وزير الصحة جمهورية كوت ديفوار بزيارة إلى الجزائر لرسم أفق التعاون في مجال الصحة و الصناعة الصيدلانية ضمن رؤيا استراتيجية تخدم مصلحة البلدين خاصة و القارة الإفريقية عامة.