وزير الصحة يتباحث مع سفير ماليزيا إقامة شراكة بين البلدين

استقبل وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، بمقر الوزارة، سعادة سفير دولة ماليزيا بالجزائر السيد محمد فيزال رزالي، بحضور إطارات من الادارية المركزية.

وحسب بيان الوزارة، في مستهل اللقاء، أعرب سعادة سفير دولة ماليزيا بالجزائر على امتنانه بالاستقبال الحار. الذي حظي به متمنيا بأن يكون هذا اللقاء نقطة انطلاق لإقامة شراكة جزائرية ماليزية. ترقى إلى مستويات متميزة خاصة في مجال الصحي.

خلال اللقاء، جرت المحادثات حول امكانية تحضير مذكرة تفاهم بين البلدين تتضمن المجالات. ذات الاهتمام المشترك والتي تعود بالفائدة على الجانبين.

كما استعرض سعادة السفير النظام الصحي المنتهج في ماليزيا والذي يرتكز على النظام العمومي والخاص ويعتمد على التكنولوجيات الحديثة كتقنية الروبوت الطبي في بعض التخصصات، التطبيب عن بعد وكذا نظام الرقمنة، كما يولي النظام الصحي في ماليزيا اهتماما كبيرا للسياحة الطبية .

من جهته، أعرب وزير الصحة عن استعداد بلاده لإقامة شراكة ثنائية في عدة مجالات سيما فيما يخص التكنولوجيات الحديثة،التسيير الاستشفائي، التطبيب عن بعد ،التكوين و تبادل الخبرات، الوقاية و كذا الرقمنة التي تعتبر عاملا اساسيا في تطوير و عصرنة الشعوب.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة العمل التنسيقي لتجسيد التعاون الثنائي يعود بالفائدة على البلدين.