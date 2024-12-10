وزير الصحة يتحادث مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر

إستقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي، بمقر الوزارة، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى الجزائر، ناتاشا فان رين Natasha Van RIJN.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء الشراكة المتميزة التي تجمع وزارة الصحة و وكالات الأمم المتحدة. على غرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فترة جائحة كوفيد-19 من خلال الإستجابة التضامنية. كما أعربا عن إستعدادهما لرفع مستوى الشراكة وفقا للأولويات المحددة بين الطرفين. كما اتفق الجانبان على الدفع بهذه الشراكة إلى أعلى مستوياتها.

وامتدت المحادثات بين الطرفين إلى مسألة توفير الرعاية الطبية للاجئين والنازحين. حيث أبرز الوزير حرص الجزائر على تقديم الدعم الانساني للاجئين بما فيها الخدمات الصحية. من خلال توفير العلاج الشامل و التلقيحات للاجئين العابرين عبر حدودها لتفادي أية أزمة صحية في المنطقة.

وجدّد وزير الصحة التأكيد على الأهمية التي يكتسيها إقتراح الجزائر بخصوص إنشاء مركز دولي للتلقيح. خاصة في ظل الإسهامات و الدعم التقني الذي يمكن أن تقدمه وكالات الأمم المتحدة. مؤكدا إستعداد الجزائر التام للعمل جنبا إلى جنب في المنطقة للوقاية من الأمراض.

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