وزير الصحة يتحدث عن رفع الحجر الصحي ويحذر من موجة رابعة

قال وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الثلاثاء، إن رفع الحجر الصحي ناجم عن تراجع عدد الاصابات بفيروس كورونا. وحذر في ذات السياق من موجة رابعة.

وقال الوزير “أصعب موجة كانت الثالثة، حاليا نحن في هدوء، لماذا لا نتساءل عن موجة رابعة. الخبراء متخوفون من موجة رابعة والتي يتم ترصدها بين نوفمبر وديسمبر”.

وأضاف الوزير “الحل الوحيد هو التلقيح، عدد الجزائريين الذين تلقوا اللقاحين لم تصل 5 ملايين. وهذا الرقم قليل جدا”.

وتابع الوزير “لدينا أكثر من 10 ملايين لقاح وسنستقبل هذا الأسبوع 3 ملايين و600 جرعة أخرى”.