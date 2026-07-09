وزير الصحة يترأس اجتماعا ثنائيا مع نظيره التشادي لتفعيل التعاون الصحي

ترأس وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، رفقة وزير الصحة العامة والوقاية لجمهورية التشاد، البروفيسور عبد المجيد عبد الرحيم مهامات، إجتماعا بتقنية التحاضر عن بعد، بحضور إطارات الوزارتين.

خصص هذا اللقاء لبحث سبل تفعيل مجالات التعاون المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين البلدين و وضع خارطة طريق لتجسيدها. لاسيما في مجالات التكوين، ونقل الخبرات، والوقاية، والرقمنة الصحية، وتطوير تسيير المؤسسات الصحية. بما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالشراكة الصحية بين البلدين وتعزيز جودة الخدمات الصحية.

وأشاد الطرفان بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع الجزائر وجمهوري تشاد، مؤكدين حرص قيادتي البلدين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى التطلعات المشتركة. لاسيما في القطاع الصحي الذي يُعد أحد أهم مجالات الشراكة بين البلدين.

وتناول الجانبان التعاون الثنائي في مجال التكوين، من خلال تنظيم برامج لفائدة الإطارات الصحية التشادية في التكوين الأساسي والتكميلي. وتبادل الخبرات في عدد من التخصصات الطبية، لاسيما أمراض القلب، وتصفية الكلى، وطب النساء والتوليد. بالإضافة كذلك إلى علاج الإدمان، إلى جانب نقل التجربة الجزائرية في مجال زراعة الكلى والكبد.

كما تطرق الطرفان إلى آفاق التعاون في مجالات الوقاية والرقمنة الصحية، حيث أبرز وزير الصحة التجربة الجزائرية في مجال الوقاية من الأمراض ومكافحتها. مؤكدًا استعداد الجزائر لتقاسم خبراتها مع جمهورية تشاد، في مجال الرقابة الوبائية، إلى جانب تعزيز التعاون في تطوير المنصات الرقمية. وتبادل الخبرات في تسيير المنظومات الصحية، خاصة في مجال تموين الأدوية وتسيير مخزونها. فضلاً عن إرساء برامج للتوأمة بين المؤسسات الصحية، وتنظيم زيارات متبادلة بين مسؤولي وإطارات القطاع الصحي لمتابعة تنفيذ برامج التعاون.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة عقد اللقاءات الثنائية الدورية، وتعزيز آليات التنسيق والتشاور بين الوزارتين، بما يضمن المتابعة المنتظمة لمختلف محاور التعاون، ويجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالشراكة الصحية بين البلدين إلى آفاق أوسع.

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