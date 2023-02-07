وزير الصحة.. يتعين علينا العمل دون تأخير لتقديم أفضل الحلول للأطقم المعالجة

أشرف، وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال على افتتاح اللقاء الوطني حول موضوع الأدوية الأساسية تحت شعار”الأدوية الأساسية: من أجل علاج أفضل”. بحضور سعادة سفير الإتحاد الأوروبي بالجزائر وممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، وإطارات وزارية وأساتذة وخبراء في المجال.

كما أشار وزير الصحة، إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع هذا اللقاء الذي له الأثر المباشر في التكفل بالمريض. ألا وهو موضوع الأدوية الأساسية. الذي يمثل عنصرا هاما في الرعاية الصحية، وبالتالي فهو أحد الأعمدة التي تقوم عليها أية منظومة صحية فعّالة.

في حين، ذكر عبد الحق سايحي، أن السلطات العمومية تسعى إلى ضمان خدمات طبية ذات معايير دولية لفائدة المواطنين. وتعد خريطة الطريق للتكفل بالمريض ومخطط العمل الذي حددناه جزءا من هذه الرؤية الإستشرافية. الرامية إلى توفير وضمان أحسن الخدمات لمرضانا. وفي هذا الصدد، تصبو وزارة الصحة من خلال برامجها إلى توظيف جميع المهارات والموارد اللوجستيكية. من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد وزير الصحة، على أهمية موضوع توفر المنتجات الصيدلانية بشكل عام وتلك التي تعرف “بالأساسية”، بشكل خاص. وعزم السلطات العليا في البلاد على بذل أقصى الجهود من أجل إيجاد حلول مضمونة ودائمة في هذا الإطار.

كما أضاف وزير الصحة، أن رفع القيود التي من شأنها إعاقة تأمين وترشيد وجودة وتوزيع الأدوية بصفة عامة سيكون بفضل مساهماتكم ومقترحاتكم. وعلى الجميع السهر والحرص على تحقيق هذا المسعى والانخراط في هذا التوجه وتسطير استراتيجية حقيقية تكفل التسيير الفعال للأدوية الأساسية.

وأشار الوزير إلى أنه يتعين علينا العمل دون تأخير لتقديم أفضل الحلول للأطقم المعالجة فيما يخص توفر المنتجات الصيدلانية. من خلال التجارب الماضية ووضع حيز الخدمة كل التقنيات الحديثة الكفيلة لرعاية هذا الانشغال. مع الإشارة إلى أن تنظيم هذا اللقاء تم بمساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و الاتحاد الأوروبي.