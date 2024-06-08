وزير الصحة يتفقد صرح طبي بتمنراست

عاين وزير الصحة عبد الحق سايحي رفقة وزير التعليم العالي بمستشفى المجاهد المتوفي محمود قمامة بتمنراست بطاقة استيعاب تقدر بأ 240 سرير.

ويقع ضمن قطب صحي يشمل عدة منشآت صحية ضخمة منها مستشفى الأمراض العقلية 120 سرير. مستشفى الرأس و الرقبة 60 سرير، معهد التكوين العالي شبه الطبي 300 مقعد بيداغوجي. بالإضافة كذلك إلى إقامة داخلية تتسع إلى 140 سرير، بالإضافة إلى مركز مرجعي للأمراض الاستوائية. و يعتبر هذا المستشفى لبنة ضخمة من لبنات المنشآت الصحية والتي تدعمت بها المنظومة الصحية في مجال التكفل الصحي بالمواطنين. حيث يمثّل نموذج عصري مطابق للمعايير الدولية المعمول بها في إنجاز مثل هذه المشاريع.

ويتكوّن هذا الصرح الصحي من عدة مصالح منها مصلحة الأمراض المعدية، مصلحة الطب الداخلي، مصلحة طب الكلى، مصلحة الجراحة العامة. مصلحة الإنعاش الطبي والجراحي، مصلحة الأمومة، مصلحة طب الأطفال. مصلحة التعقيم، مصلحة طب حديثي الولادة، جناح العمليات بثمانية غرف، مصلحة الاستعجالات، وحدة الحمل الخطير. الصيدلية المركزية، مصلحة الفحوصات المتخصصة، مخبر للتحاليل الطبية، مصلحة التصوير الطبي، مصلحة حقن الدم. بالإضافة كذلك إلى الإدارة العامة و مجمع بيداغوجي و غيرها.

وحسب بيان للوزارةن فإن عملية تجهيز هذا الصرح الصحي مستمرة لحد الآن. عبر حصص تمّ إستلامها و أخرى طور الاستلام، حيث تدعمت بالعديد من الأجهزة الطبية الحديثة و المتطورة. و التي تتماشى والتقدم الطبي. كما تشكّل هذه المنشأة الصحية إضافة حقيقية للقطاع. و تعدّ مكسبا مهما لساكنة الولاية، بهدف تعزيز مستوى الخدمات العلاجية و ضمان تقديم تغطية صحية عالية للمرضى و في أحسن الظروف.