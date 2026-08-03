وزير الصحة يتفقد عدداً من الهياكل الصحية في تيميمون

واصل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، جولته التفقدية ببلدية أولاد سعيد، في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها إلى ولاية تيميمون.

وحسب بيان للوزارة، شملت زيارة الوزير، العيادة متعددة الخدمات “المجاهد يحياوي محمد بن محمد عبد الله”. والعيادة متعددة الخدمات ماسين. إلى جانب معاينة مشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات بحي 300 مسكن.

وخلال هذه الزيارة الميدانية، تفقد الوزير مختلف المصالح الطبية، واطلع على ظروف استقبال المرضى والتكفل بهم. ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما وقف الوزير على الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة، واستمع إلى عروض قدمها مسؤولو المؤسستين الصحيتين حول نشاطهما. ومؤشرات الأداء، والانشغالات المسجلة، وسبل تحسين جودة الخدمات الصحية.

وفي محطة معاينته لمشروع إنجاز العيادة متعددة الخدمات بحي 300 مسكن، تلقى الوزير شروحات مفصلة حول تقدم الأشغال ومختلف مراحل الإنجاز. مؤكدًا على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال، واحترام الآجال التعاقدية. مع الالتزام بمعايير الجودة، حتى يتم وضع المشروع حيز الخدمة في أقرب الآجال. بما يعزز التغطية الصحية ويستجيب للاحتياجات المتزايدة لسكان المنطقة.

وأكد وزير الصحة أن تعزيز الرعاية الصحية الجوارية يشكل ركيزة أساسية في سياسة القطاع. مشددًا على مواصلة تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن. ومتابعة مشاريع الإنجاز ميدانيًا لضمان دخولها الخدمة وفق الآجال المحددة. بما يساهم في تحسين التكفل الصحي عبر مختلف مناطق الولاية.