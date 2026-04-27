وزير الصحة يتفقد مستشفى بشير منتوري بالقبة عقب اندلاع حريق بمكتب القبول

تنقّل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، مساء اليوم الاثنين، إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بشير منتوري بالقبة (العاصمة)، من أجل الوقوف شخصيًا على حيثيات الحريق الذي اندلع بالطابق الأول لمكتب القبول بالمستشفى، والاطلاع عن كثب على أسبابه وتداعياته.

وبحسب بيان للوزارة، تشير المعطيات الأولية إلى أن الحريق نجم عن شرارة كهربائية على مستوى مكتب الدخول. في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات الجارية التي باشرتها الجهات المختصة لتحديد الأسباب الدقيقة والوقوف على جميع الملابسات المرتبطة بهذا الحادث.

وفي هذا السياق، أسدى وزير الصحة تعليمات بضرورة تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة داخل المؤسسات الصحية. لا سيما من خلال المراقبة الدورية للتجهيزات والمنشآت الكهربائية.

وطمأنت الوزارة، في ختام بيانها، أن هذا الحادث لم يخلّف أي خسائر بشرية، إذ تم التكفل الفوري بالوضع، واقتصرت الأضرار على بعض الخسائر المادية.