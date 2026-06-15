وزير الصحة يتفقد مشروع إنجاز مستشفى 60 سريرا ببلدية زاوية كنتة

قام وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، مرفوقا بوالي ولاية أدرار، بزيارة مشروع إنجاز مستشفى 60 سريرا ببلدية زاوية كنتة. حيث تلقى عرضا مفصلا حول مدى تقدم الأشغال ونسبة الإنجاز بمختلف المرافق التي سيوفرها هذا المرفق الصحي الجديد.

وعاين الوزير مختلف أجنحة ومرافق المستشفى، لاسيما مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية. حيث أسدى جملة من التوجيهات الرامية إلى تخصيص مدخل مستقل لمصلحة الاستعجالات. بما يضمن سرعة وفعالية التكفل بالحالات المستعجلة، إلى جانب الحرص على جاهزية هذه المؤسسة الصحية وتوفير أفضل ظروف استقبال المرضى والتكفل بهم.

كما شدّد الوزير، في إطار عصرنة الخدمات الصحية، على ضرورة استكمال ربط المستشفى بشبكة الألياف البصرية. بما يسمح بتطوير الرقمنة وتعميم استخدام الأنظمة المعلوماتية الحديثة في التسيير والتكفل الصحي. فضلا عن تعزيز الربط بمختلف المنصات الرقمية التابعة للقطاع.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير على ضرورة استباق عملية اقتناء وتجهيز المؤسسة بالمعدات والتجهيزات الطبية اللازمة. لاسيما تجهيزات التصوير الطبي، بما يضمن دخول المستشفى حيز الخدمة في أفضل الظروف فور استلامه. كما دعا الوزير القائمين على المشروع إلى مضاعفة وتيرة الأشغال قصد وضع هذه المنشأة الصحية الهامة حيز الخدمة في أقرب الآجال.

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