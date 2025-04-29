وزير الصحة يتفقد منشآت القطاع بعين الدفلى

يقوم صبيحة اليوم، الثلاثاء، وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مرفوقا بوفد وزاري هام بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية عين الدفلى.

وحسب بيان لوزارة الصحة، تهدف هذه الزيارة إلى الوقوف الميداني على واقع القطاع الصحي بالولاية. من خلال تدشين ومعاينة هياكل صحية وكذا الإطلاع على ظروف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وسيقوم الوزير ببلدية عين الدفلى، بتدشين مستشفى الجديد المجاهد المرحوم “ماجن بن ميرة المدعو بن ميرة “، أين سيستمع إلى عرض مفصل حول واقع القطاع من طرف مدير الصحة للولاية. كما سيعطي إشارة انطلاق القافلة الطبية المتوجهة نحو المناطق النائية.

وبلدية خميس مليانة، سيدشين الوزير مؤسسة صحية خاصة متخصصة في أمراض وجراحة العيون بنويوة.

أما بلدية العطاف، سيقوم وزير الصحة بتدشين المؤسسة الاستشفائية الخاصة ( عيادة تمولقة للشفاء).

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