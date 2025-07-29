وزير الصحة يتفقد موقع حريق مستشفى مصباح بغداد بتمنراست ويتخذ إجراءات عاجلة

تنقل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، رفقة وفد هام مكون من الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وأستاذة في الطب، وعدد من إطارات وزارة الصحة، إلى مصلحة الإنعاش الطبي التابعة للمؤسسة العمومية الاستشفائية “مصباح بغداد” بولاية تمنراست. وذلك على إثر نشوب حريق صباح اليوم بنفس المصلحة.

وقام الوزير بالاطلاع ميدانيًا على ظروف وملابسات الحريق وحجم الخسائر المسجلة، حيث أمر باتخاذ جميع التدابير الاستعجالية لضمان استمرارية التكفل بالمرضى والتكفل الفوري بالمصابين جراء الحادث.

وخلال زيارته، قدّم الوزير تعازيه إلى عائلات الضحايا، ودعا الله أن يتغمدهم برحمته، كما تفقد المرضى الذين تم إسعافهم ونقلهم إلى مصالح طبية أخرى وعددهم 21 مريضًا.

كما قام الوزير بزيارة مستشفى 240 سرير الجديد، وأمر بضرورة تسريع وضعه في الخدمة بأقرب الآجال لتوفير رعاية صحية مناسبة لسكان ولاية تمنراست.