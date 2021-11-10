وزير الصحة يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

تلقى وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، رفقة عدد من إطارات الإدارة المركزية الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19.

في هذا السياق يأتي هذا تبعا لتوصيات اللّجنة العلمية لمتابعة و رصد تفشي فيروس كورونا في الجزائر وعملا بتعليمة المديرية العامة للوقاية و ترقية الصحة.

و المؤرخة في 27 أكتوبر الماضي، التي توصي من خلالها الأشخاص الراغبين في تعزيز مناعتهم بعد إنقضاء مدة الستة أشهر بتلقي الجرعتين.

كما جدد بهذه المناسبة، وزير الصحة دعوته لكل المواطنين الى ضرورة التلقيح ضد كوفيد-19 والذي يبقى الوسيلة الانجع لمحابهة هذا المرض.

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