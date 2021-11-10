وزير الصحة يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
تلقى وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، رفقة عدد من إطارات الإدارة المركزية الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19.
في هذا السياق يأتي هذا تبعا لتوصيات اللّجنة العلمية لمتابعة و رصد تفشي فيروس كورونا في الجزائر وعملا بتعليمة المديرية العامة للوقاية و ترقية الصحة.
و المؤرخة في 27 أكتوبر الماضي، التي توصي من خلالها الأشخاص الراغبين في تعزيز مناعتهم بعد إنقضاء مدة الستة أشهر بتلقي الجرعتين.
كما جدد بهذه المناسبة، وزير الصحة دعوته لكل المواطنين الى ضرورة التلقيح ضد كوفيد-19 والذي يبقى الوسيلة الانجع لمحابهة هذا المرض.
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كما حذر وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأحد، من عودة ارتفاع اصابات فيروس كورونا بالبلاد، كما تحدث عن إمكانية العودة للحجر الصحي.
وقال الوزير، في كلمة له على هامش مؤتمر الجزائر للاستثمار، إن مصالحه متخوفة من عودة ارتفاع الاصابات، بالرغم من قيامهم بالتحضير لها،
من توفير الأكسجين والأدوية والطاقم الطبي.
وبخصوص إمكانية العودة للحجر الصحي، أوضح الوزير أن العودة للحجر أمر سيادي. مشيرا إلى أنه وفي حالة عودة ارتفاع الاصابات بالفيروس التاجي،
ستقدم المصالح الصحية تقريرا للسلطات العليا حول الوضع لتفادي الأسوء.
وفي هذا الشأن حذّر بن بوزيد، من عودة ارتفاع الاصابات، في ظل رفض المواطنين، تلقي اللقاح، وكذا التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية.
وأورد الوزير، أن مصالحه تترصد الموجة الرابعة حاليا، ولا تستبعد ارتفاع الاصابات مجددا.
أما بالنسبة لمخزون اللقاح، قال بن بوزيد، أن كل دواء لديه تاريخ انتهاء الصلاحية، وفي ظل رفض المواطنين أخذ اللقاح، قامت الوزارة بتأجيل استيراد جرعات أخرى من اللقاح.
كما دعا الوزير، المواطنين، لتلقي اللقاح، مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب لذلك، مشيرا إلى أن نسبة التلقيح ضئيلة جدا ولا تبشر بالخير.
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