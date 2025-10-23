وزير الصحة: يتم العمل على توفير أفضل نظام صحي

كشف وزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، اليوم الخميس, أن تحسين الصحة الجوارية هو من الأولويات التي يعمل عليها القطاع في الوقت الحالي.

وأوضح وزير الصحة في رده على عدد من الأسئلة الشفوية خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني, أنه يتم العمل على توفير أفضل نظام صحي مدعوم بكافة الإمكانيات المادية والبشرية. مؤكدا أن الصحة الجوارية تعد من أولويات القطاع.

وبعد أن أبرز أهمية تحسين الصحة الجوارية وتدارك بعض النقائص المسجلة في هذا المجال نوه آيت مسعودان بجهود الدولة لترقية القطاع. ورصدها كافة الإمكانيات اللازمة لهذا الغرض لتلبية حاجيات المواطنين الصحية. وضمان تغطية صحية متوازنة بكل ولايات الوطن.

وذكر الوزير في ذات السياق بـ”الإجراءات الصارمة” المتخذة من أجل ضمان صيانة دورية لكل التجهيزات الطبية. وإعادة تنظيم الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء.

وفيما يتعلق باستحداث مستشفيات جديدة متخصصة في الأمراض العقلية, دافع الوزير عن فكرة تعزيز وفتح مصالح للصحة العقلية بالمستشفيات. لكون علاج هذه الأمراض يستدعي في بعض الحالات. كما اشار إليه, وجود مصالح الطب الداخلي وأمراض القلب لمرافقة علاج المصابين.

ومن جهة أخرى, أفاد آيت مسعودان أن ولاية بومرداس تتوفر على عدة منشآت صحية حيز الانجاز ببلديات بغلية. بودواو وخميس الخشنة, التي سيتم تزويدها بأحدث الأجهزة في مختلف التخصصات لاسيما بالنسبة لأمراض القلب وطب الأطفال.

