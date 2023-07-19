وزير الصحة يتنقل لتمنراست لمعاينة الجرحى وهذا ما أمر به

تنقل وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، على جناح السرعة صباح اليوم الأربعاء، إلى ولاية تمنراست، على إثر الحادث المروري الأليم الذي وقع بالولاية.

وحسب بيان لوزارة الصحة، تنقل الوزير، لمعاينة وتفقد الوضع وإتخاذ كافة التدابير اللازمة للتكفل بالجرحى وعائلات ضحايا الحادث.

وسيقف الوزير على سير عمليات تقديم الإسعافات الأولية للجرحى. فيما سيتم إجلاء الذين تعرضوا إلى حروق خطيرة إلى مستشفى زرالدة المتخصص في الحروق الكبرى للتكفل الطبي بحالتهم الصحية.

كما سيلتقي الوزير بعائلات الضحايا لتقديم تعازيه القلبية الخالصة ومواساتهم في مصابهم الجلل.

هذا ووقع حادث مرور أليم فجر هذا الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 1. تمثل في اصطدام متبوع بحريق بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين ولايتي أدرار وتمنراست.