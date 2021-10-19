وزير الصحة يثمن دور الكشافة في الحفاظ على إستقرار وأمن بلادنا

ثمن وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، ما قدمته الكشافة الإسلامية الجزائرية، في سبيل الحفاظ على استقرار وأمن بلادنا من خلال دورها الريادي في ترسيخ روح التضحية في سبيل الوطن والاخلاص له والإنضباط في العمل والحفاظ على الهوية والثوابت الوطنية.

وأشاد الوزير، في كلمة له بمناسبة افتتاح الموسم الكشفي الجديد لقدماء الكشافة الاسلامية الجزائرية، بالمجهودات التي بذلها الشباب المنخرط في الكشافة، في سبيل مكافحة فيروس كورونا، لمساعدة الجيش الابيض.

وأكد بن بوزيد، إن قطاعه رحب بهذا التآزر الذي برز في الجائحة من خلال الحس المدني والشعبي، داعيا الأجيال الصاعدة إلى استكمال مشوار الأسلاف من خلال الالتزام بمبادئ الحركة الكشفية والمساهمة في بناء جزائر جديدة مزدهرة ومتطورة في مختلف المجالات العلمية والمعرفية والاقتصادية وخاصة الحفاظ على الذاكرة الوطنية.

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