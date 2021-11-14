وزير الصحة: يجب الإستعداد لموجة رابعة محتملة لكورونا

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أن الجزائر إستطاعت أن تتجاوز الموجات الثلاثة السابقة لفيروس كورونا.

وأضاف وزير الصحة خلال إشرافه اليوم الأحد على الإحتفال باليوم العالمي لمرضى السكري، أنه “علينا الإستعداد لموجة رابعة محتملة الفيروس كورونا. في ظل مايحدث في العالم، كما يمكن للوضعية أن تتفاقم وتُعقد حالة مرضى السكري في الجزائر والعالم”.

وأكد الوزير في ذات السياق، أنه يبقى التلقيح الطريقة الأفضل للحماية من مضاعفات الكوفيد لكل فئة تعاني من أمراض مزمنة

وزير الصحة يدعو المصابين بالسكري بالتلقيح لتفادي مضاعفات فيروس كورونا

وكشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أنه وحسب منظمة الصحة العالمية فقد بلغ عدد الأشخاص البالغين والمصابين بالداء السكري 520 مليون شخص. بينما في فئة الأطفال بلغ عدد المصابين مليون طفل. ومن المتوقع حسب منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد المصابين بالداء السكري إلى 622 مليون في 2030.

وأوضح وزير الصحة، أنه تم تسجيل على مستوى المستشفيات نسبة كبيرة من مرضى السكري من النوع 2 تعرضو لمضاعفات بسبب فيروس كوفيد 19. مضيفا أنه لا بد من تعزيز أهمية الإجراءات المنسقة لمكافحة السكري. باعتباره مشكلة صحية وعالمية، وأهمية ادارة داء السكري لتمكين الجميع لاكتساب الكفاءات في التسيير الذاتي للمرض. وتعزيز القدرة على مكافحة مضاعفاته ورفع التحدي وتحقيق الهدف المنشود للعيش.

وأوضح وزير الصحة، أن الوزارة ومن خلال الإحتفال باليوم العالمي للسكري على النحسيس بالدور الذي يلعبه نمط العيش على الصحة وخاصة مرض السكري

كما تهدف إلى تعزيز اجراءات تعمل على التأثير على عوامل الخطر الرئيسية. خاصة التغذية من خلال اعتماد سلوكيات صحية تعمل على التقليل من السكري وتقوية المناعة في الفترة هذه من الوباء.

وأشار وزير الصحة، إلى أنه من بين حالة مريض السكري هذا الاخير يرفع خطر الإصابة بأعراض شديدة ومضاعفات خاصة اذا لم يتلقى المصاب اللقاح. كما شدد على الحفاظ على الاجراءات الوقائية الى جانب التلقيح للحفاظ على النفس والغير.

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