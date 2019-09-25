وزير الصحة يجري حركة تغيير في سلك مدراء الصحة بهذه الولايات

الوطني
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وزير الصحة يجري حركة تغيير في سلك مدراء الصحة بهذه الولايات
بقلم نادية بن طاهر

 قام وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، اليوم الأربعاء، بحركة تغيير في سلم مدراء الصحة والسكان، في عدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان لذات المصلحة، مست حركة التغيير، كل من مستغانم بتعيين خليل محمد توفيق كمدير للصحة، والبويرة بتعيين العايب محمد.

بالإضافة إلى تعيين بن فريحة عبد الغاني، كمير للصحة في سوق أهراس، و إدريس خوجة الحاج في بجاية.

كما تم تعيين غانم ليلى إلهام، في منصب مديرة الدراسات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وأضاف البيان، إن هذا التغيير في سلك مدراء الصحة والسكان، هو ثمرة لعملية المعاينة والتقييم التي قام بها الوزير.

وقام محمد ميراوي بهذه التغييرات، قصد إعطاء حركية جديدة لتفعيل عمل مديريات الصحة التي تقع على عاتقها مهمة السهر على تطبيق السياسة الوطنية للصحة والسكان.

وكذا وضع مقاربات محلية لتنشيط وتنسيق عمل المرافق الصحية العمومية والخاصة، لضمان التكامل والاستغلال الأنجع للموارد المتوفرة.


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