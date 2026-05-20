وزير الصحة يجري مباحثات مع رئيسة الوفد الكوبي حول تعزيز التعاون الصحي والبحث العلمي

أجرى وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، على هامش مشاركته في أشغال الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف صبيحة اليوم الأربعاءمباحثات ثنائية مع النائبة الأولى لوزير الصحة لجمهورية كوبا، رئيسة الوفد الكوبي، تانيا مارغريتا كروز هيرنانديز Tania Margarita Cruz Hernandez. وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وكوبا في القطاع الصحي.

وشكّل هذا اللقاء فرصة لاستعراض واقع التعاون القائم بين البلدين وآفاق تطويره، لا سيما في مجالات التكوين الطبي والتخصصات الصحية. وتبادل الخبرات والكفاءات، إلى جانب دعم التعاون في ميادين البحث العلمي والابتكار الصحي.

كما تناولت المحادثات سبل توسيع مجالات الشراكة الثنائية والاستفادة من التجارب الرائدة لكلا البلدين. بما يسهم في تعزيز أداء المنظومات الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية. فضلًا عن دعم برامج التأهيل والتكوين المستمر لفائدة مستخدمي قطاع الصحة.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول أبرز التحديات الصحية المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي. مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق والتعاون متعدد الأطراف لمواجهة الأزمات الصحية وترسيخ مبادئ الأمن الصحي والتضامن الدولي.

وفي ختام اللقاء، أشاد الجانبان بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وكوبا. وجددا إرادتهما المشتركة في الدفع بالتعاون الثنائي نحو آفاق أوسع. بما يعكس عمق روابط الصداقة والتضامن بين الشعبين الصديقين ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

