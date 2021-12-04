وزير الصحة يحسم الجدل حول الرجوع إلى الغلق الكلي

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أنه لا يوجد حاليا تفكير في العودة إلى إجراءات الغلق الكلي. كما أضاف بن بوزيد، أنه لن يكون ذلك إلا في حال حدوث كارثة.

وأشار، وزير الصحة، على أنه “لم يتم لحد الآن إثبات ما يقال حول المتحور أوميكرون”. كما تابع بن بوزيد، أن التخوف في بداية ظهور أي متحور جديد “أمر عادي”.

وعن نسبة التلقيح، قال وزير الصحة، إنها “متدنية كثيرا مقارنة بالدول الأخرى”. داعيا المواطنين إلى أخذ اللقاح المضاد لكورونا.

كما قالت منظمة الصحة العالمية أنها لم تتلق أي معلومات عن وفيات بالمتحور أوميكرون، بالرغم من انتشاره بكثرة في العديد من دول العالم.

وأشار المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية “كريستيان ليندماير” ، خلال مؤتمر صحفي بجنيف، أن العديد من الدول تسجل المزيد من الإصابات. كما تآمل المنظمة أن لا يكون هناك وفيات بهذا المتحور الجديد.

وأضاف ذات المسؤول، أن المتحور أوميكرون، سيواصل إنتشاره، وسنسجل العديد من الإصابات. مشيرا إلى أن المنظمة، لم تعرف إلى غاية اليوم مدى شدة عداوة أوميكرون ومدى فعالية اللقاحات ضده وشدة اعراضه.

ومن جهتها، أثبتت دراسات أجراه علماء من جنوب إفريقيا، أن خطر تكرر الإصابة بكوفيد-19 أعلى بثلاث مرات مع أوميكرون مقارنة بالمتحورين “بيتا” و”دلتا”.

ومن جهته، أفاد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتهاأن أوميكرون يمكن أن يتسبب في أكثر من نصف الإصابات الناجمة عن فيروس سارس-كوف2- خلال الأشهر القليلة المقبلة.

الصحة.. هذه الدول سجلت دخول متحور “أوميكرون”

كما سجلت دولتان عربيتان، إصابات بالمتحور، وهما السعودية والإمارات بإصابة واحدة في كل دولة.

وتم تسجيل حالة إصابة واحدة في كل من السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا، وبلجيكا وجمهورية التشيك. كما تم تسجيل إصابتان بالمتحور الجديد، في كل من إسبانيا والنرويج، والبرازيل واليابان.

هذا وتم تسجيل 3 حالات إصابة بأوميكرون، في كل من السويد ونيجيريا. كما سجلت هونغ كونغ 4 حالات، وكوريا الجنوبية 5 حالات، والدنمارك وكندا 6 حالات.

وسجلت أستراليا 7 حالات، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 9 حالات، والبرتغال 13 حالة، وهولندا 16 حالة، وبوتسوانا 19 حالة. كما سجلت المملكة المتحدة 32 حالة، وجنوب إفريقيا 77 حالة.

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