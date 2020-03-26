وزير الصحة يدافع عن اختيار الجزائر لدواء “كلوروكين” لعلاج كورونا

دافع وزير الصحة، عن الاختيار الذي قامت به اللجنة العلمية الوطنية للإنذار والمتابعة والإعلام بخصوص كورونا والمتعلق باستعمال دواء كلوروكين لعلاج مرضى الفيروس.

وقال عبد الرحمان بن بوزيد، في تصريح للصحافة، على هامش ندوة مرئية عن بعد نشطها مع خبير من وزارة الصحة الصينية، اليوم، نقلته وكالة الأنباء، قائلا:”لسنا على خطأ”.

واعتبر الوزير، أن الجزائر، ليس لديها خيارا آخرا.

وأورد بن بوزيد، أن بروتوكول العلاج الذي اعتمدته الجزائر قد حظي بموافقة اللجنة العلمية، التي انشأها رئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير أن اختيار هذا العلاج المضاد للملاريا لعلاج المرضى المصابين بكورونا، تم بالنظر إلى التجارب التي أجريت في بلدان أخرى تمتلك نظام صحة ذو نوعية.