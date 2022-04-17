وزير الصحة يدرس كيفية استعمال الأدوية البدائل الحيوية وضوابط استبدالها

ترأس اليوم وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد اجتماعا حول كيفية استعمال الأدوية البدائل الحيوية وضوابط استبدالها. بحضور رئيس الديوان والمديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية والمدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات. بالإضافة إلى الخبراء العياديين من مختلف التخصصات (طب الأورام، أمراض الدم، طب المفاصل، الطب الداخلي) والصيادلة الاستشفائيين.

وينذرج هذا الإجتماع في اطار مساعي وزارة الصحة الرامية الى توفير و ضمان الأدوية لفائدة المرضى على مستوى المؤسسات الاستشفائية.

وخلال الإجتماع اكد الوزير على ضرورة تكاثف الجهود من أجل التكفل الامثل بالمرضى لضمان علاج مناسب من خلال العمل المشترك و المنسق بين كافة الفاعلين. اين تم منافشة كيفية استعمال الادوية البدائل الحيوية (BIOSEMILAIRE) و ضوابط استبدالها (INTERCHANGEABILITE.

وفي الختام اسدى الوزير توصيات للتكفل بالمرضى عبر رعاية صحية ذات جودة من خلال ضمان توفير مستمر للأدوية لجميع المرضى و بأقل تكلفة. و بالتالي، السماح للصيدلية المركزية للمستشفيات باقتناء جميع الأدوية المسجلة.

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