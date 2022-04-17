وزير الصحة يدرس كيفية استعمال الأدوية البدائل الحيوية وضوابط استبدالها
ترأس اليوم وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد اجتماعا حول كيفية استعمال الأدوية البدائل الحيوية وضوابط استبدالها. بحضور رئيس الديوان والمديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية والمدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات. بالإضافة إلى الخبراء العياديين من مختلف التخصصات (طب الأورام، أمراض الدم، طب المفاصل، الطب الداخلي) والصيادلة الاستشفائيين.
وينذرج هذا الإجتماع في اطار مساعي وزارة الصحة الرامية الى توفير و ضمان الأدوية لفائدة المرضى على مستوى المؤسسات الاستشفائية.
وخلال الإجتماع اكد الوزير على ضرورة تكاثف الجهود من أجل التكفل الامثل بالمرضى لضمان علاج مناسب من خلال العمل المشترك و المنسق بين كافة الفاعلين. اين تم منافشة كيفية استعمال الادوية البدائل الحيوية (BIOSEMILAIRE) و ضوابط استبدالها (INTERCHANGEABILITE.
وفي الختام اسدى الوزير توصيات للتكفل بالمرضى عبر رعاية صحية ذات جودة من خلال ضمان توفير مستمر للأدوية لجميع المرضى و بأقل تكلفة. و بالتالي، السماح للصيدلية المركزية للمستشفيات باقتناء جميع الأدوية المسجلة.
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دعا وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد إلى تكوين الأطباء العامين المنحدرين من مناطق الجنوب والهضاب العليا في مختلف التخصصات. من أجل ضمان تكفل ناجع لمرضى الولايات التي تفتقر إلى الأخصائيين.
وقال وزير الصحة في لقاء مع الصحافة، خلال زيارته أمس لولاية غرداية، أن تعميم التغطية الصحية على كافة الجزائريين يتطلب أيضا نظاما صحيا فعالا بمعايير عالمية. يوفر خدمات صحية على مدار 24 ساعة ويرقى إلى مستوى إحتياجات السكان.
كما أشار إلى أن السلطات العمومية لم تبخل على اقتناء التجهيزات المتطورة لفائدة مؤسسات الصحة القديمة أو الجديدة. ولا سيما بعد رفع التجميد على مشاريع الصحة. طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. حيث يكمن الهدف المنشود في عرض خدمة صحية أمثل للمواطنين.
وأضاف وزير الصحة، أن عدم إستقرار الأطباء الأخصائيين المعينين على مستوى الخدمات الإستشفائية في مناطق الجنوب والهضاب العليا والعجز المسجل في الطاقم الطبي دفع ذلك إلى منح تكوين متخصص للأطباء العامين. الذين مارسوا مدة 5 سنوات بهذه المناطق كأطباء عامين. من أجل الحصول على شهادة دراسات متخصصة في العلوم الطبية من إختياره.
ودعا البروفيسور بن بوزيد الى الرفع من مستوى الرعاية الصحية الموفرة في مختلف مناطق الوطن. بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة “التطبيب عن بعد” في مجال التشخيص. من أجل تكفل أحسن للمريض وتكوين مستمر للطاقم الطبي.
كما أعلن وزير الصحة استئناف عمليات التوأمة بين مختلف الهياكل الصحية للبلاد التي توقفت لمدة سنتين إثر انتشار جائحة كوفيد-19 والتي أعطت نتائجا إيجابية.
من جهته قام وزير الصحة، رفقة السلطات المحلية، بتدشين عيادتين متعددتي الخدمات في متليلي الجديدة وواد نشو، المنطقة الحضرية الجديدة الواقعة على بعد 15 كلم شمال غرداية.
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