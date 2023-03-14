وزير الصحة يدعم الإقتراح الذي تقدمت به السعودية لكلمة “شهيد الصحة”

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، أن الجزائر تولي أهمية بالغة لقطاع الصحة والمواطنين.

وأشار وزير الصحة، خلال مواصلة أشغال الدورة الـ58 لمجلس وزراء الصحة العرب، أن الجزائر تتشرف باستضافة الدورة العادية لوزراء الصحة العرب. كما أنها تولي أهمية لقطاع الصحة من حيث الإمكانيات. و تولي إهتماما بالغا لتقريب المؤسسات الصحية الجوارية إلى المواطن لرقمنتها وتجهيزها بكل الوسائل الحديثة خدمة للصالح العام.

كما أضاف وزير الصحة أن الدورة تنعقد تحت عنوان تعزيز الأمن الصحي لتحسين صحة المواطن والإستعداد للجوانح غير المعروفة. كما أنه أدرج في جدول أعمالها مواضيع في غاية الأهمية والتي ستمكن من صياغة توصيات بناءة في عدة مجالات من خلال العمل المشترك.

وكشف وزير الصحة، أنه يدعم الفكرة والإقتراح الذي تقدمت به المملكة السعودية وإعطائها فكرة رائعة حيث ستضفي على الأطباء والممرضين وكل المستخدمين كلمة “شهيد الصحة”. مؤكدا دعم الفكرة لأنها تدعم كل مستخدمي القطاع.

وفي سياق ذي صلة، قال وزير الصحة، أن إجتماعنا دليل على وجود إرادة سياسية صادقة للتكفل بالقضايا العربية. والمشاكل التي تعترض سبل العمل العربي المشترك. لا سيما في المجال الصحي من خلال رص الصفوف وضم الجهود في عالم الجموعات. كما يتعين علينا مد اليد لجامعة الدول العربية بصفتها المحرك الاساسي للعمل العربي المشترك لأداء مهمتها .

وأوضح الوزير، أن تحقيق الهدف يمر لا محال عبر تعزيز أواصر العلاقات العربية. وتوفير فضاء للتعاون والتعامل الكامل للمصالح الحيوية التي تجمعنا. وأعرب عن إرتياحه لعملية الإصلاح المشترك والاسهامات والأفكار التي جتاء بها عدد من الدول العربية والقاضي بإصرار التعاون الصحي بين الدول

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