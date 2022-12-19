وزير الصحة يدعم مطالب النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش للصحة العمومية

اجتمع عشية يوم أمس الأحد وزير الصحة، عبد الحق سايحي بوفد النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في الإنعاش والتخدير للصحة العمومية. برئاسة محمد أمين بن دالي بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وشكل هذا اللقاء فرصة للوزير لإعادة التأكيد على أهمية الحوار المسؤول مع الشركاء الاجتماعيين على جميع المستويات. في سياق تعزيز وتحسين التكفل بالصحة العمومية. خاصة في ظل الأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للقطاع.

وخلال اللقاء، إستمع الوزير إلى جملة المطالب المطروحة من قبل أعضاء النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش للصحة العمومية. والمتعلقة بإعادة النظر في التسمية، انشاء مدرسة وطنية عليا، تحديد المهام بدقة. وفق ما يتماشى مع المهام الحقيقية للسلك في الواقع. توفير الحماية القانونية والهوية المهنية وفق القانون الأساسي للسلك.

وفي رده على انشغالات وفد النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في الإنعاش والتخدير للصحة العمومية. أبدى الوزير دعمه للمطالب المرفوعة. مؤكدا على ضرورة إستغلال فرصة إعادة النظر في القوانين الأساسية التي تحكم الصحة. قصد اثرائها مع اللجنة المتخصصة بما يخدم مصلحة مستخدمي القطاع والمريض.

وأشار الوزير إلى تجسيد عديد المطالب المرفوعة من قبل النقابة وعلى رأسها إنشاء مدرسة وطنية عليا للسلك. مع ضمان الحماية القانونية لهم خلال أدائهم لمهامهم. مع الدعوة إلى الإسراع في إصدار المدونة الخاصة بهم ضمن القانون الأساسي الذي يحكمهم.

وخلال تبادل أطراف الحديث مع الوفد النقابي، جدد الوزير التأكيد على أهمية الإهتمام بالموارد البشرية. مع ضمان التكوين المتواصل لكافة مستخدمي قطاع الصحة.