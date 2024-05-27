وزير الصحة يدعو إلى التعاون لتحسين الخدمات الصحية للشعوب العربية

أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي، على تعزيز وتوطيد التعاون بين الدول العربية والدفع بالعمل العربي المشترك في مجال الصحة.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الـ60 لمجلس وزراء الصحة العرب بجنيف “سويسرا” أكد سايحي على المشاركة الفعالة لوزراء الصحة العرب في هذه الدورة التي تنعقد على هامش الدورة الـ77 للجمعية العالمية للصحة. من أجل مناقشة القضايا الصحية التي تهم البلدان العربية واستكمال ما بدأناه في إجتماعنا الأخير في الجزائر تبعا للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الفنية الإستشارية للمجلس والمكتب التنفيذي. والتي تصب في إطار توطيد وتعميق التعاون العربي المشترك في المجال الصحي. لرفع أي ضغوط أو معاناة صحية أو إجتماعية عن شعوبنا العربية.

وأضاف أن هذا المجلس لطالما كان يهدف إلى تعزيز وتوطيد التعاون بين الدول العربية في المجال الصحي والدفع بالعمل العربي المشترك.

ولفت إلى أن الدورة الـ 60 للمجلس ستتيح لنا من جديد فرصة لنسهم في تحسين الخدمات الصحية لشعوبنا العربية. لاسيما وأن النقاط المدرجة في جدول الأعمال تمثل كلها قضايا محورية ومواضيع صحية في غاية الأهمية.

كما تطرق وزير الصحة من جهة أخرى،إلى الظروف الصعبة والعصيبة التي تعيشها دولة فلسطين ومعها كل الأمة العربية جراء العدوان السافر على الشعب الفلسطيني. مذكرا بأن الجزائر وبتعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أقامت جسرا جويا دائما ومتواصلا لنقل المساعدات الانسانية إلى فلسطين. إضافة إلى استقبال أكثر من 450 مصابا وعددا كبيرا من مبتوري الأطراف جراء العدوان الصهيوني على غزة. حيث تم التكفل التام بهم على مستوى المستشفيات الجزائرية.

وفي سياق ذي صلة أكد وزير الصحة لوزيرة الصحة الفلسطينية عن وقوف الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني الشقيق. مجددا بالمناسبة التأكيد على دعم الجزائر المستمر واللامتناهي لكل التوصيات الهادفة لمساندة فلسطين.