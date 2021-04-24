وزير الصحة يدعو إلى تزويد غرف القسطرة بمعدات للتكفل بالمرضى

دعا وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، إلى تزويد غرف قسطرة القلب بالمناطق الداخلية للوطن بمعدات للتكفل بالمرضى دون انقطاع.

وحسب بيان للوزارة، فقد أسدى بن بوزيد، جملة من التعليمات، بعد لقاء تقييمي برؤساء مصالح أمراض القلب والشرايين للمناطق الداخلية.

ومن بين تعليمات الوزير، التخطيط الوطني لفتح قاعات جديدة للقسطرة حسب احتياجات كل منطقة.

بالإضافة إلى تكوين أطباء القلب التدخلي لزيادة الكفاءة، يضيف بن بوزيد.

وتوحيد عقود الصيانة للتقليل إلى أدنى حد من حالات تعطل المعدات وتقليص مدة صيانتها.

وكذا تكوين أطباء مختصين في الإستعجالات والطوارئ على مستوى المؤسسات الإستشفائية العمومية في مختلف مناطق البلد.

وكان هذا اللقاء، فرصة لمناقشة مدى تنفيذ المخطط الوطني للتكفل بانسداد عضلة القلب في المرحلة الحادة.