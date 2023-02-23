وزير الصحة يدعو إلى ضرورة كبح ظاهرة السمنة في الجزائر

دعا وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الخميس، إلى ضرورة كبح ظاهرة داء السمنة في الجزائر. مشيرا إلى أن الظاهرة عرفت ارتفاعا رهيبا في 2017. حيث بلغت 22 بالمائة وهو مرشح للارتفاع حسب توقعات الخبراء.

كما أوضح سايحي، في كلمة له خلال افتتاح اليوم الرابع للتعليم الطبي المستمر، أن الخبراء يتوقعون زيادة نسبة السمنة في الجزائر إلى 46 بالمائة خلال 2030. قائلا “ستصبح الجزائر ضمن الدول الـ20 الأوائل عالميا المتأثرة من داء السمنة”. و”الثانية على المستوى الإفريقي إن لم يتم كبح هذا الظاهرة”.

في حين، أكد وزير الصحة، أن انطلاقا من هذه الأرقام الرهيبة والمخيفة يسعى القطاع جاهدا لمواجهة الداء. الذي يكلف المجموعة تكاليف باهظة من خلال تسطير عدة أهداف على المدى القريب والمتوسط للتكفل بهذا الهاجس الصحي.

كما نوه بالمناسبة، مسؤول قطاع الصحة، بالدور الأساسي الذي تلعبه التربية الصحية لتفادي المضاعفات الخطيرة. مردفا “نسعى بشكل دائم ومستمر من أجل توفير الأدوية اللازمة والحديثة المعتمدة والتي أثبتت فعاليتها العلاجية في أمراض السكري”. و”ارتفاع ضغط الدم وجميع الأمراض المزمنة الأخرى كداء السمنة حتى يكون المواطن الجزائري في منآى عنها”.

وفي نفس السياق، دعا وزير الصحة، إلى الكشف المبكر عن هذه الأمراض من خلال عملية التكوين الطبي المتواصل. “لتفادي المضاعفات الخطيرة، كما نشجع بالقيام بدراسات أخرى في هذا المجال”.