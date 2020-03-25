وزير الصحة يدعو جمعيات وممثلي المرضى إلى التجند للتصدي لوباء كورونا

دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، جمعيات وممثلي المرضى، إلى التجند للتصدي لوباء كورونا.
وحسب بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أشار الوزير، خلال لقاء جمعه أمس الثلاثاء بمقر الوزارة مع وفد من الشبكة الوطنية لجمعيات وممثلي المرضى، إلى الدور الفعال الذي تلعبه الجمعيات في تحسيس و توعية الأفراد حول الفيروس.
ودعا بن بوزيد، هذه الجمعيات، إلى تظافر الجهود والتجنيد للتصدي لهذا الوباء.
وأكد الوزير على إرادة واستعداد الوزارة لترسيخ العلاقات مع جمعيات وممثلي المرضى وإشراكهم بقوة في عملية وضع السياسة الصحية.
وعبر ممثلو الجمعيات من جهتهم، عن ارتياحهم واستحسانهم واستعدادهم لهذا المنظور الجديد للشراكة، الذي سيمكنهم من القيام بشكل أفضل بمهمتهم في مرافقة المرضى.
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