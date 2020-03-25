وزير الصحة يدعو جمعيات وممثلي المرضى إلى التجند للتصدي لوباء كورونا

دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، جمعيات وممثلي المرضى، إلى التجند للتصدي لوباء كورونا.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أشار الوزير، خلال لقاء جمعه أمس الثلاثاء بمقر الوزارة مع وفد من الشبكة الوطنية لجمعيات وممثلي المرضى، إلى الدور الفعال الذي تلعبه الجمعيات في تحسيس و توعية الأفراد حول الفيروس.

ودعا بن بوزيد، هذه الجمعيات، إلى تظافر الجهود والتجنيد للتصدي لهذا الوباء.