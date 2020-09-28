وزير الصحة يدعو لتلقيح الكلاب ويُحذر: داء الكلب يقتل!

دعا وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، كل من يملك الكلاب، إلى تلقيحها، لأن داء الكلب مرض خطير جدا ويؤدي إلى الوفاة.

وأورد الوزير، في ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب، إن 120 ألف شخص كل سنة خاصة الأطفال يعضهم الكلب، مما يؤدي إلى وفاة 15 أو 20 شخصا سنويا.

وأشار بن بوزيد، إلى أن كل الناس يجب يعرفوا أن ظهور أعراض داء الكلب يؤدي إلى الوفاة، واللقاح لاينفع لأن استعماله يجب أن يكون قبل ظهور الأعراض.

كما دعا الوزير، كل من يتعرض لعضة كلب، للإتجاه إلى أقرب مركز صحي للقيام بالعلاج المناسب.